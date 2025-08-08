ООН готова принять саммит Трампа и Путина

ООН предложила предоставить платформу для переговоров Трампа и Путина

Заместитель представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефани Трембле заявила о готовности предоставить штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке, в качестве площадки для возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

При этом Трембле отметила, что соответствующий запрос на данный момент не поступал.

По словам чиновницы, двери ООН «всегда открыты» для организации диалога.

«Мы всегда поощряем диалог и надеемся, что в конечном итоге будет достигнут прогресс на пути к прекращению военных действий на Украине в соответствии с Уставом ООН», — подчеркнула Трембле.

В качестве возможных мест проведения встречи Путина и Трампа рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Италия. Российский лидер назвал ОАЭ «подходящим» местом для проведения переговоров, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали детальную проработку данного вопроса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением провести переговоры в Минске с участием президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ назвали причины многочисленных международных контактов Путина перед встречей с Трампом.