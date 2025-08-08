Трамп заявил о скорой встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома рассказал во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

«Я очень скоро встречусь с президентом Путиным. Это случилось бы раньше, но, вероятно, дело в мерах безопасности, которые, к сожалению, необходимо принять», — сказал он.

По словам Трампа, Москва и Киев приближаются к завершению конфликта. Он также счел возможными обмены территориями при урегулировании на Украине.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок называются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России назвал «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее Зеленский поддержал идею прекратить огонь на Украине.