Представители США, Украины и Европы встретятся в Британии в выходные

Представители США, Украины и некоторых стран Европы намерены провести в эти выходные встречу в Великобритании, чтобы согласовать позицию в преддверии саммита американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Украина и некоторые союзники по НАТО в частных беседах выражают обеспокоенность тем, что глава Белого дома может согласиться на предложение российского коллеги о завершении конфликта без учета их позиций.

Идея проведения встречи, на которой стороны «попытались бы выработать общую позицию», возникла во время разговора украинских, американских и европейских чиновников в пятницу.

При этом детали встречи и состав участников до сих пор согласовываются.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил слова главы Белого дома.

На новость о том, что президенты России и США проведут встречу на Аляске, отреагировали западные СМИ. Издания New York Times, The Hill, Newsweek, Bloomberg, Guardian, Nikkei, телеканалы CNN, Sky News и CTV разместили ее на первых полосах.

Ранее в Кремле рассказали, на чем сосредоточатся Путин и Трамп в ходе саммита.