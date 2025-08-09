На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Представители США, Украины и Европы встретятся в Британии в выходные

Axios: представители Украины, США и Европы планируют провести встречу в Британии
true
true
true
close
Depositphotos

Представители США, Украины и некоторых стран Европы намерены провести в эти выходные встречу в Великобритании, чтобы согласовать позицию в преддверии саммита американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Украина и некоторые союзники по НАТО в частных беседах выражают обеспокоенность тем, что глава Белого дома может согласиться на предложение российского коллеги о завершении конфликта без учета их позиций.

Идея проведения встречи, на которой стороны «попытались бы выработать общую позицию», возникла во время разговора украинских, американских и европейских чиновников в пятницу.

При этом детали встречи и состав участников до сих пор согласовываются.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил слова главы Белого дома.

На новость о том, что президенты России и США проведут встречу на Аляске, отреагировали западные СМИ. Издания New York Times, The Hill, Newsweek, Bloomberg, Guardian, Nikkei, телеканалы CNN, Sky News и CTV разместили ее на первых полосах.

Ранее в Кремле рассказали, на чем сосредоточатся Путин и Трамп в ходе саммита.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами