В МИД России рассказали о готовности развивать отношения с Грузией

Россия готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обоим государствам. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Мы готовы идти по пути двусторонней нормализации с Тбилиси. Так что, в общем, дело за тем, чтобы в Тбилиси определились относительно своих дальнейших действий», — отметил он.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял, что российско-грузинские отношения имеют тенденцию к активизации. Он отмечал, что Москва была бы рада восстановить дипломатические отношения.

В апреле правозащитница, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе призывала Тбилиси вести прямые переговоры с Москвой для решения важнейших проблем.

Ранее в грузинском парламенте обвинили Прибалтику в вовлечении Тбилиси в конфликт с РФ.