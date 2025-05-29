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В Совфеде оценили отношения РФ и Грузии

Карасин: отношения России и Грузии имеют тенденцию к активизации
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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил ТАСС, что российско-грузинские отношения имеют тенденцию к активизации.

По его словам, Москва была бы рада восстановить дипломатические отношения. Однако на данный момент в силу исторических причин дипломатическую работу выполняет отделение посольства Швейцарии в Тбилиси, которое состоит из дипломатов РФ.

«Называется именно так, так же, как отделение посольства Швейцарии в Москве, которое представляет интересы Грузии. И там работают грузинские дипломаты», — уточнил Карасин.

При этом сенатор отметил, что отношения в целом имеют тенденцию к активизации.

До этого Карасин заявил, что Евросоюз политически оказался «в луже» и не знает, как из нее вылезти, не потеряв лицо. Он подчеркнул, что все резкие заявления в отношении России выглядят грязно и не соответствуют облику, который выстраивают вокруг себя европейские лидеры.

Ранее премьер Грузии осудил осквернение флага России на концерте в Тбилиси.

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