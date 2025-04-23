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Грузинская правозащитница призвала свои власти к прямым переговорам с Россией

Правозащитница Какабадзе: Грузия должна вести прямые переговоры с Россией
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Depositphotos

Тбилиси должен вести прямые переговоры с Москвой для решения важнейших проблем. Об этом заявила правозащитница, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

«Единственный механизм, который не опробовала Грузия, это прямой диалог с Россией», — сказала Какабадзе.

Она подчеркнула, что Тбилиси «необходима содержательно новая политика, которая подразумевает в интересах Грузии урегулирование дипломатических отношений со всеми важными государствами».

При этом, по ее словам, «глубинное государство» противится налаживанию отношений Грузии с Россией.

До этого Какабадзе говорила, что победа над Россией в рамках вооруженного конфликта или путем санкционного давления не представляется возможной.

Она также обратила внимание, что в настоящее время Москва ведет переговоры с Вашингтоном с позиции победителя. При этом другие западные государства, которые ввели против России тысячи санкций, открыто приветствуют возобновление диалога с ней.

Ранее бывший президент Грузии пожаловалась на нехватку денег.

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