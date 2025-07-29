В грузинском парламенте обвинили Прибалтику в вовлечении Тбилиси в конфликт с РФ

Латвия, Литва и Эстония используют санкции против Грузии, чтобы вовлечь ее в противостояние с Россией и снизить риски для собственной безопасности. Такое заявление сделал первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, передает ТАСС.

«Их сценарий предполагает чередование санкций, громких заявлений и призывов к грузинской молодежи. Цель — переключить внимание России с Прибалтики», — пояснил политик.

Он подчеркнул, что страны Балтии открыто продвигают эту стратегию.

В марте спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили также заявил, что Эстония, Латвия и Литва призывали Грузию к конфронтации с Россией. По его словам, подобные призывы звучали после начала специальной военной операции на Украине. Папуашвили добавил, что страны Балтии требовали ввести санкции против России, провоцируя тем самым эскалацию отношений между государствами.

7 марта Папуашвили заявил, что страны Балтии намерены сменить правительство в Грузии, чтобы впоследствии использовать страну в качестве оружия против России.

Ранее в Грузии начались многонациональные военные учения.