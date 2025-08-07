На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдеп отказался комментировать готовность США ввести санкции против России

Госдеп: мы не будет спекулировать по поводу новых санкций США против России
Depositphotos

Госдепартамент США отказался подтверждать планы введения новых санкций против России 8 августа. Об этом в ходе ежедневного брифинга для прессы заявил заместитель пресс-секретаря ведомства Томми Пиготт, сообщает РИА Новости.

Чиновник избежал прямого ответа на вопрос о привязке ограничений к срокам урегулирования конфликта на Украине.

«Я не собираюсь спекулировать на этот счет», — сказал Пиготт, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона к санкционным мерам.

7 августа президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против России, заявил, что сейчас ведутся серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине.

При этом Трамп заявил, что США намерены ввести больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.

Ранее в Польше узнали о «выгодном предложении» США по Украине.

