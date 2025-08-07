Госдеп отказался комментировать готовность США ввести санкции против России

Госдепартамент США отказался подтверждать планы введения новых санкций против России 8 августа. Об этом в ходе ежедневного брифинга для прессы заявил заместитель пресс-секретаря ведомства Томми Пиготт, сообщает РИА Новости.
Чиновник избежал прямого ответа на вопрос о привязке ограничений к срокам урегулирования конфликта на Украине.
«Я не собираюсь спекулировать на этот счет», — сказал Пиготт, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона к санкционным мерам.
7 августа президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против России, заявил, что сейчас ведутся серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине.
При этом Трамп заявил, что США намерены ввести больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.
