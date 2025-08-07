На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше узнали о «выгодном предложении» США по Украине

Onet: Уиткофф передал Путину мирный план США по Украине из 6 пунктов
Кристина Кормилицына/РИА Новости

На встрече в Кремле спецпосланник президента США Стив Уиткофф озвучил президенту России Владимиру Путину «весьма выгодное предложение» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает польское издание Onet.

По данным портала, США предложили России план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из шести пунктов. Речь идет о прекращении огня без подписания полноценного мирного соглашения. Также американцы готовы фактически признать территориальные приобретения России с отсрочкой этого вопроса на 49–99 лет. В Onet уточнили, что план Соединенных Штатов включает снятие с РФ большинства санкций и возобновление поставок российских нефти и газа в Евросоюз.

При этом в предложении американцев отсутствуют гарантии о нерасширении НАТО. Кроме того, Москва не должна настаивать на прекращении американской военной помощи Украине. В публикации польского издания отмечается, что новый мирный план был согласован со странами Европы.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что от США поступило предложение, которое российской стороне показалось «вполне приемлемым». По всей видимости, он имел в виду именно этот план, который Уиткофф представил Путину во время встречи в Кремле. Однако подробности этого предложения Ушаков раскрывать не стал.

Ранее предстоящую встречу Путина и Трампа назвали «дипломатическим динамитом».

