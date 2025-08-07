На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США перечислили возможные сценарии завершения конфликта на Украине

CNN назвал 5 сценариев завершения войны на Украине после встречи Путина и Трампа
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Существует пять возможных сценариев завершения конфликта на Украине, которые могут реализоваться после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что только один из представленных сценариев является позитивным для Украины.

Первый сценарий — прекращение огня, однако телеканал считает его маловероятным. Путин не остановится, пока продолжается наступление, и до октября Россия может захватить важные города, такие как Покровск, Константиновка и Купянск.

Второй вариант подразумевает переговоры с возможностью продления конфликта. Это может дать России возможность захватить упомянутые города и подготовиться к новому наступлению в будущем или закрепить свои достижения дипломатическим путем. Также существует вероятность попытки привести к власти пророссийского кандидата в Украине.

Третий сценарий предполагает, что Украина каким-то образом справится с предстоящими трудностями. Европейский Союз продолжит оказывать поддержку, а армия России добьется лишь незначительных результатов, что может подтолкнуть Путина к переговорам.

Четвертый вариант — катастрофа как для Украины и для НАТО. Если США прекратят помощь, а ЕС не справится с ситуацией, российская армия сможет продвинуться на оперативное пространство в Днепропетровской и Запорожской областях, нанося серьезные удары по украинским силам. Попытки Зеленского усилить мобилизацию могут привести к внутренним политическим кризисам.

Последний сценарий — катастрофа для Путина. Война истощает ресурсы страны, санкции оказывают давление, поддержка Китая ослабевает, а недовольство среди элит растет. Все это может привести к тому, что Россия сама уйдет из Украины.

CNN подчеркивает, что ни один из представленных сценариев не может быть реализован исключительно волей президентов Путина и Трампа — необходимо прямое вовлечение Украины в достижение договоренностей.

Москва и Вашингтон достигли соглашения о проведении встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшее время, предположительно на следующей неделе, и место ее проведения уже определено. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о надежде Кремля на то, что предстоящие контакты окажутся успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Евросоюзе растерялись, когда услышали о встрече Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами