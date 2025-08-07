В США перечислили возможные сценарии завершения конфликта на Украине

Существует пять возможных сценариев завершения конфликта на Украине, которые могут реализоваться после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что только один из представленных сценариев является позитивным для Украины.

Первый сценарий — прекращение огня, однако телеканал считает его маловероятным. Путин не остановится, пока продолжается наступление, и до октября Россия может захватить важные города, такие как Покровск, Константиновка и Купянск.

Второй вариант подразумевает переговоры с возможностью продления конфликта. Это может дать России возможность захватить упомянутые города и подготовиться к новому наступлению в будущем или закрепить свои достижения дипломатическим путем. Также существует вероятность попытки привести к власти пророссийского кандидата в Украине.

Третий сценарий предполагает, что Украина каким-то образом справится с предстоящими трудностями. Европейский Союз продолжит оказывать поддержку, а армия России добьется лишь незначительных результатов, что может подтолкнуть Путина к переговорам.

Четвертый вариант — катастрофа как для Украины и для НАТО. Если США прекратят помощь, а ЕС не справится с ситуацией, российская армия сможет продвинуться на оперативное пространство в Днепропетровской и Запорожской областях, нанося серьезные удары по украинским силам. Попытки Зеленского усилить мобилизацию могут привести к внутренним политическим кризисам.

Последний сценарий — катастрофа для Путина. Война истощает ресурсы страны, санкции оказывают давление, поддержка Китая ослабевает, а недовольство среди элит растет. Все это может привести к тому, что Россия сама уйдет из Украины.

CNN подчеркивает, что ни один из представленных сценариев не может быть реализован исключительно волей президентов Путина и Трампа — необходимо прямое вовлечение Украины в достижение договоренностей.

Москва и Вашингтон достигли соглашения о проведении встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшее время, предположительно на следующей неделе, и место ее проведения уже определено.

