В Евросоюзе растерялись, когда услышали о встрече Путина и Трампа

WP: в ЕС растерялись, когда узнали о подготовке встречи Путина и Трампа

В ЕС «были растеряны» после того, как узнали о подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Washington Post.

«Несмотря на всю эту шумиху, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. Пока. Вообще», — приводит издание слова чиновника.

Как пишет WP, в Киеве некоторые официальные лица «выразили обеспокоенность» тем, что Россия якобы «в очередной раз предпринимает попытки исключить Украину и ее европейских сторонников из переговоров».

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал звонки и контакты «для реального продвижения на пути к миру», который гарантирует независимость Украины. Украинский президент рассказал, что планирует поговорить с Фридрихом Мерцем, а также быть на связи с «коллегами из Франции и Италии».

Ранее рынок акций РФ прибавил более 4% на фоне новостей о встрече Путина и Трампа.