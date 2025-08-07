Захарова сравнила Санду с Саакашвили после приговора Гуцул

Президент Молдавии Майя Санду хуже бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала информацию о том, что Гагаузия не признает приговор суда Кишинева в отношении главы региона Евгении Гуцул и парламент принял соответствующую резолюцию.

«Санду — очередной Саакашвили, только хуже», — написала Захарова.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Позднее депутаты от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова и Вадим Фотеску заявили, что их не пустили в СИЗО, где содержится Гуцул. Парламентарии хотели ознакомиться с условиями содержания заключенных.

Ранее молдавских депутатов не пустили к Гуцул в СИЗО.