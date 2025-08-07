На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гагаузии парламент призвал к протестам из-за приговора Гуцул

Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам в защиту Гуцул и прав автономии
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Народное собрание Гагаузии (местный парламент. — прим. ред.) и исполнительный комитет (правительство. — прим. ред.) приняли решение о проведении массовых мирных акций протеста в ответ на приговор суда Кишинева, вынесенный в отношении главы региона Евгении Гуцул. Об этом говорится в тексте резолюции на сайте гагаузского парламента.

«Организовать и провести на территории Гагаузии массовые мирные акции протеста в поддержку Главы Гагаузии Е.А. Гуцул и законных прав автономии», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в рамках данной деятельности необходимо создать региональный штаб для координации. В документе отмечается, что народу Гагаузии необходимо сохранять единство, спокойствие и гражданскую солидарность, а также защищать свои законные права.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Какое будущее ждет Гагаузию и Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее молдавских депутатов не пустили к Гуцул в СИЗО.

