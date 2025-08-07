Молдавских депутатов не пустили к Гуцул в СИЗО

Молдавских депутатам не дали ознакомиться с условиями содержания Гуцул в СИЗО

Депутаты от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова и Вадим Фотеску заявили, что их не пустили в СИЗО, где содержатся глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и экс-секретарь запрещенной партии «Шор» Светлана Попан. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Парламентарии хотели ознакомиться с условиями содержания заключенных. Сотрудники СИЗО объяснили свои действия тем, что у депутатов якобы истек мандат.

«Они ссылаются на то, что мандат одиннадцатого созыва парламента закончился 11 июля. При этом с 11 по 15 августа депутаты официально находятся в отпуске», — сказала Апостолова.

Она отметила, что мандат парламентариев закончится только в октябре.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Ранее в МИД РФ назвали приговор главе Гагаузии «кульминацией репрессий».