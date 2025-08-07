На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швейцарии рассчитывают вести переговоры с США о снижении пошлин

Швейцария намерена продолжать торговые переговоры с США
Depositphotos

Власти Швейцарии рассчитывают на продолжение торговых переговоров с США с целью снизить пошлины на импорт в размере 39%. Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

«Федеральный совет Швейцарии (правительство — «Газета.Ru») поддерживает тесный контакт с американскими властями и секторами промышленности, которые оказались затронуты недавними событиями», — говорится в заявлении.

В документе также указано, что Швейцария в настоящее время воздерживается от ответных мер против США, поскольку такие действия «лишь бы возложили дополнительное бремя на швейцарскую экономику». Среди прочего правительство Швейцарии дало обещание в скором времени начать подробные дискуссии, как смягчить издержки для швейцарского бизнеса.

До этого сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения после анонсированных планов ввести импортные пошлины в размере 39%.

Пошлины США в 39% на швейцарский импорт стали самыми высокими среди тех, которые Вашингтон применил против развитых стран. Однако из-под действия пошлин вывели золото и фармацевтическую продукцию. Решение о пошлинах стало неожиданностью для Берна и вызвало резонанс в швейцарских и международных деловых кругах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швейцарии заявили, что не понимают, чего от нее хотят США.

