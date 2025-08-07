На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

TDG: президент Швейцарии вернулась из США, «не добившись ничего» от Трампа

TDG: Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии в Вашингтон
true
true
true
close
Czarek Sokolowski/AP

Президент США Дональд Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения после анонсированных планов ввести импортные пошлины в размере 39%. Об этом сообщила газета Tribune de Genеve (TDG).

По информации издания, Келлер-Зуттер вместе с вице-президентом, начальником федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармелен вернулись из США «не добившись ничего от президента Трампа».

«Последний не уделил им даже пяти минут», — пишет TDG.

По оценкам газеты, глава швейцарского правительства избежала полного унижения только потому что ей удалось договориться о встрече с госсекретарем США Марко Рубио. Но даже это является «слабым утешением», резюмирует TDG.

4 августа сообщалось, что США объявили о введении 39-процентной импортной пошлины на товары из Швейцарии после телефонного разговора Трампа с Келлер-Зуттер, переговоры СМИ назвали «катастрофическими». Решение Вашингтона стало неожиданностью для Берна и вызвало резонанс в швейцарских и международных деловых кругах. Новая ставка стала самой высокой, когда-либо применявшейся США к европейской стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швейцарии заявили, что не понимают, чего от нее хотят США.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами