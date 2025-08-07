TDG: президент Швейцарии вернулась из США, «не добившись ничего» от Трампа

Президент США Дональд Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения после анонсированных планов ввести импортные пошлины в размере 39%. Об этом сообщила газета Tribune de Genеve (TDG).

По информации издания, Келлер-Зуттер вместе с вице-президентом, начальником федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармелен вернулись из США «не добившись ничего от президента Трампа».

«Последний не уделил им даже пяти минут», — пишет TDG.

По оценкам газеты, глава швейцарского правительства избежала полного унижения только потому что ей удалось договориться о встрече с госсекретарем США Марко Рубио. Но даже это является «слабым утешением», резюмирует TDG.

4 августа сообщалось, что США объявили о введении 39-процентной импортной пошлины на товары из Швейцарии после телефонного разговора Трампа с Келлер-Зуттер, переговоры СМИ назвали «катастрофическими». Решение Вашингтона стало неожиданностью для Берна и вызвало резонанс в швейцарских и международных деловых кругах. Новая ставка стала самой высокой, когда-либо применявшейся США к европейской стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швейцарии заявили, что не понимают, чего от нее хотят США.