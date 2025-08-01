В Швейцарии заявили, что не понимают, чего от нее хочет США

FT: в Швейцарии были шокированы новой импортной пошлиной от США

Власти Швейцарии были шокированы импортной пошлиной от США в размере 39%. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на источник в парламенте.

«Неясно, чего США хотят от нас», — сказал швейцарский парламентарий.

Представитель министерства финансов Швейцарии Паскаля Холленштайна заявил, что страна «огорчена этими мерами», поскольку США не приняли во внимание прогресс на двусторонних переговорах, которые идут с мая.

Правительство Швейцарии подчеркнуло в соцсети Х, что введенный Вашингтоном дополнительный тариф «значительно отличается от проекта совместного заявления» и Берн продолжит пытаться заключить сделку с США о снижении пошлин.

Незадолго до этого агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп повысил торговые пошлины для Канады, Тайваня, Швейцарии и еще некоторых стран.

Лидерами по размеру новых пошлин стали Лаос и Мьянма (40%), а также Швейцария (39%). Против Канады глава Белого дома ввел пошлины в размере 35%, ЮАР — 30%, Тайваня и Шри-Ланки — 20%, Израиля — 15%, Венесуэлы — 5%.

По информации агентства, торговые партнеры США были разделены на три группы. Для большинства стран сохранен действующий с апреля базовый тариф в 10%. Он применяется к государствам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют. Более высокие ставки предусмотрены для стран, не заключивших соглашения с США или для тех, у кого имеется значительный дефицит торговли в их пользу.

Ранее США ввели дополнительную пошлину на импортируемые из Бразилии товары.