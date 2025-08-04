Трамп ввел рекордные пошлины против Швейцарии. Перед этим он провел «катастрофический» разговор

Разговор Трампа с Келлер-Зуттер обернулся катастрофой и пошлинами для Швейцарии

США объявили о введении 39-процентной импортной пошлины на товары из Швейцарии после телефонного разговора Дональда Трампа с президентом этой страны Карин Келлер-Зуттер, который СМИ назвали «катастрофическим». Решение Вашингтона стало неожиданностью для Берна и вызвало резонанс в швейцарских и международных деловых кругах. Новая ставка стала самой высокой, когда-либо применявшейся США к европейской стране.

Решение Вашингтона стало итогом переговоров, в которых Швейцария надеялась сохранить преференциальные условия торговли с США. В Берне исходили из того, что соглашение будет достигнуто на уровне, аналогичном договоренностям США с Великобританией и странами Евросоюза. Реакция администрации Дональда Трампа продемонстрировала, что Вашингтон намерен добиваться от партнеров односторонних уступок, выходящих за рамки ранее обсуждавшихся договоренностей, что стало неожиданным ударом для Берна.

«Катастрофический» разговор с Трампом

Поздно вечером 31 июля Келлер-Зуттер провела «катастрофический» 30-минутный телефонный разговор с Трампом, который завершил более трех месяцев переговоров о снижении торговых барьеров между США и Швейцарией, сообщает Financial Times (FT). Берн рассчитывал заключить сделку, аналогичную британской, предусматривающую 10-процентную пошлину.

Однако президент США отверг это предложение, сославшись на хронический дефицит торгового баланса между двумя странами в размере $39 млрд, который, по его словам, «не может оставаться без ответа».

«Звонок прошел неудачно, потому что с первой же минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно, и что он мог сосредоточиться только на том, как Швейцария ворует деньги у США, — рассказал один из источников газеты. — Келлер-Зуттер ничего не смогла сказать».

По информации FT, переговоры носили жесткий характер, а Трамп постоянно возвращался к теме дисбаланса в торговле, игнорируя другие аспекты сделки.

close Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер Czarek Sokolowski/AP

«Ничто не согласовано, пока не согласовано все»

Швейцарские чиновники были уверены в успехе переговоров после контактов с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром финансов Скоттом Бессентом. В апреле Берн выразил готовность вложить $150 млрд инвестиций в экономику США. В Швейцарии рассчитывали на скорое подписание соглашения, полагая, что основные параметры сделки уже согласованы.

Грир, однако, опроверг эти ожидания. «Ничто не согласовано, пока не согласовано все», — заявил он Bloomberg после объявления о введении пошлины. По его словам,

Вашингтон не связывал себя предварительными договоренностями и оставлял за собой право изменить условия в любой момент.

Швейцарские СМИ возложили ответственность за провал переговоров на Келлер-Зуттер. Газета SonntagsZeitung назвала ее действия «крупнейшим фиаско», а таблоид Blick сравнил ситуацию с поражением швейцарцев в битве при Мариньяно в 1515 году. Политические оппоненты обвинили Келлер-Зуттер в том, что она недооценила сложность переговоров с Трампом и выбрала ошибочную тактику, делая ставку на инвестиционные предложения.

Фармацевтика как триггер конфликта

Часть критики за срыв сделки адресована швейцарскому фармацевтическому сектору, который, по мнению наблюдателей, стал одной из причин жесткой позиции Трампа. Генеральный директор Breitling Жорж Керн заявил, что страна стала «заложницей» фармацевтических компаний, экспортирующих до 60% своей продукции в США. По его словам, интересы фармацевтических гигантов стали камнем преткновения в диалоге с Вашингтоном.

На этой неделе компании Novartis и Genentech (американская дочерняя структура Roche) получили письма от администрации Трампа с требованием снизить цены на лекарства.

В письмах говорилось, что стоимость медикаментов, экспортируемых в США, является неприемлемо высокой и оказывает давление на американских потребителей.

В ответ швейцарские компании пообещали увеличить инвестиции в экономику США и рассмотреть возможность локализации части производства.

Грир заявил, что фармацевтический сектор стал ключевым фактором в принятии решения о пошлине: «Они поставляют в нашу страну огромные объемы фармацевтических препаратов. Мы хотим производить фармацевтические препараты в нашей стране». По его словам, США стремятся вернуть контроль над жизненно важными отраслями и не намерены мириться с односторонней зависимостью от импорта.

Последствия для экономики Швейцарии

Ставка в размере 39% значительно превысила ранее обсуждавшиеся параметры. В апреле Трамп уже объявлял о 31-процентной пошлине для Швейцарии, однако 1 августа новая ставка стала неожиданностью для Берна. Большинство других стран, включая государства Евросоюза, получили более низкие тарифные ставки в пределах 10–20%.

Швейцарские власти назначили экстренное заседание Федерального совета для обсуждения дальнейших шагов. Министр экономики Ги Пармелен сообщил, что правительство рассматривает возможность внесения корректировок в свое предложение для США, чтобы избежать полномасштабной торговой войны. По его словам,

Швейцария готова продолжить переговоры и открыта к обсуждению дополнительных мер, включая расширение программ взаимных инвестиций и участие в совместных промышленных проектах.

Экономисты предупреждают, что введение столь высокой пошлины может серьезно повлиять на экспорт фармацевтики, часов и шоколада, которые традиционно являются локомотивом экономики Швейцарии. Потенциальное снижение объемов экспорта в США оценивается в диапазоне от 15 до 25%, что может привести к сокращению ВВП Швейцарии на 0,5–0,8% в ближайшие полгода.