В России допустили возникновение нового конфликта на Кавказе

Территориальные уступки Армении могут привести к новому серьезному конфликту на Южном Кавказе, а республика лишится целого региона. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью RT.

Эксперт отметил, что Сюникский коридор отрежет Армению и Россию от Ирана. По мнению Безпалько, в целом это будет означать переформатирование Южного Кавказа и, возможно, в будущем начнется серьезный конфликт на территории региона.

Он добавил, что, помимо этого, организация Сюникского коридора позволит странам НАТО проникнуть в Каспийский регион, что не является выгодным ни для Армении, ни для Российской Федерации.

В конце июля президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть коридор в Сюникской области, связывающий Азербайджан с Нахичеванской автономией. Он подчеркнул, что если Ереван сможет открыть ворота Сюника, то появится уверенность в том, что будущее «предоставит большие возможности для развития».

До этого испанская газета Periodista Digital со ссылкой на источники сообщила, что Азербайджан, Армения и США согласовали меморандум по созданию Зангезурского коридора, который в документе называется «мостом Трампа».

7–8 августа в Вашингтоне состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Ранее Пашиняна назвали предателем интересов своей страны.