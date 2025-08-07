На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России допустили возникновение нового конфликта на Кавказе

Безпалько: на Южном Кавказе может начаться новый конфликт из-за уступок Армении
true
true
true
close
Global Look Press

Территориальные уступки Армении могут привести к новому серьезному конфликту на Южном Кавказе, а республика лишится целого региона. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью RT.

Эксперт отметил, что Сюникский коридор отрежет Армению и Россию от Ирана. По мнению Безпалько, в целом это будет означать переформатирование Южного Кавказа и, возможно, в будущем начнется серьезный конфликт на территории региона.

Он добавил, что, помимо этого, организация Сюникского коридора позволит странам НАТО проникнуть в Каспийский регион, что не является выгодным ни для Армении, ни для Российской Федерации.

В конце июля президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть коридор в Сюникской области, связывающий Азербайджан с Нахичеванской автономией. Он подчеркнул, что если Ереван сможет открыть ворота Сюника, то появится уверенность в том, что будущее «предоставит большие возможности для развития».

До этого испанская газета Periodista Digital со ссылкой на источники сообщила, что Азербайджан, Армения и США согласовали меморандум по созданию Зангезурского коридора, который в документе называется «мостом Трампа».

7–8 августа в Вашингтоне состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Ранее Пашиняна назвали предателем интересов своей страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами