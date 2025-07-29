На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Армении предложил открыть коридор с Азербайджаном

Президент Армении Хачатурян предложил открыть коридор в Сюникской области
true
true
true
close
Shutterstock/esfera

Президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть коридор в Сюникской области, связывающий Азербайджан с Нахичеванской автономией. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что если Ереван сможет открыть ворота Сюника, то появится уверенность в том, что будущее «предоставит большие возможности для развития».

Хачатурян добавил, что инициатива правительства Армении о создании «Перекрестка мира» очень хорошо воспринимается международным сообществом.

До этого президент Союза армян России Ара Абрамян заявил, что транспортный коридор через Сюникскую область Армении, соединяющий основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани, должен управляться армянской стороной, возможно, вместе с Россией или без.

Испанская газета Periodista Digital со ссылкой на источники сообщила, что Азербайджан, Армения и США согласовали меморандум по созданию Зангезурского коридора, который в документе называется «мостом Трампа».

Ранее Эрдоган заявил о важности открытия Зангезурского коридора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами