Президент Армении предложил открыть коридор с Азербайджаном

Президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть коридор в Сюникской области, связывающий Азербайджан с Нахичеванской автономией. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что если Ереван сможет открыть ворота Сюника, то появится уверенность в том, что будущее «предоставит большие возможности для развития».

Хачатурян добавил, что инициатива правительства Армении о создании «Перекрестка мира» очень хорошо воспринимается международным сообществом.

До этого президент Союза армян России Ара Абрамян заявил, что транспортный коридор через Сюникскую область Армении, соединяющий основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани, должен управляться армянской стороной, возможно, вместе с Россией или без.

Испанская газета Periodista Digital со ссылкой на источники сообщила, что Азербайджан, Армения и США согласовали меморандум по созданию Зангезурского коридора, который в документе называется «мостом Трампа».

Ранее Эрдоган заявил о важности открытия Зангезурского коридора.