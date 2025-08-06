В Армении подтвердили встречу Пашиняна, Трампа и Алиева

Правительство Армении подтвердило информацию о планируемой в Вашингтоне встрече армянского премьер-министра Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и азербайджанского президента Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Пашинян посетит Соединенные Штаты 7–8 августа.

В пресс-релизе говорится, что в Вашингтоне премьер Армении проведет двустороннюю встречу с Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США, а также трехстороннюю встречу с американским лидером и Алиевым, направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству на Южном Кавказе.

Газета Washington Post писала, что Алиев и Пашинян могут объявить о заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией после переговоров в Вашингтоне.

19 июля азербайджанский президент заявил, что Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора.

Ранее Трамп оценил ход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.