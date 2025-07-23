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Стало известно об участии США в реализации проекта Зангезурского коридора

Periodista: Баку, Ереван и Вашингтон согласовали проект Зангезурского коридора
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Shutterstock/esfera

Азербайджан, Армения и США согласовали меморандум по созданию Зангезурского коридора, который в документе называется «мостом Трампа». Об этом сообщила испанская газета Periodista Digital со ссылкой на источники.

«Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием «Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора «Мост Трампа» <...> этот документ уже был одобрен в Армении, Азербайджане и США», — говорится в материале.

По данным издания, речь идет о реализации проекта транспортного коридора протяженностью 42 км, проходящего через Сюникскую область на юге Армении. Кроме того, согласно меморандуму, Армения сохранит суверенитет над этим регионом.

Сам коридор при этом будет эксплуатироваться частной американской компанией в соответствии с полученной лицензией.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Ереван получил от США предложение по управлению транспортным коридором между территориями Армении и Азербайджана. По его словам, армянская сторона в предложении заинтересована, но согласованности по этому вопросу нет.

Ранее президент Азербайджана и премьер Армении провели переговоры в ОАЭ.

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