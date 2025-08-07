Глава МИД Венгрии высказался о влиянии диалога РФ и США на безопасность в мире

Диалог между США и Россией, которые они ведут на высшем уровне, делают мир более безопасным. Об этом в социальной сети X заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что 6 августа внимание всего мира было приковано к Москве, где президент РФ Владимир Путин провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом. По мнению министра, новости, появившиеся после визита Уиткоффа в столицу России, «принесли облегчение многим, особенно жителям Центральной Европы, находящимся по соседству с войной» на Украине.

«Мы очень хорошо знаем, что всякий раз, когда происходит диалог между США и Россией на высшем уровне, мир становится более безопасным местом», — подчеркнул дипломат.

Также он выразил уверенность, что украинский конфликт завершится за столом переговоров, если Москва и Вашингтон «смогут прийти к соглашению».

6 августа Путин во время встречи с Уиткоффом в Кремле заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Уиткофф передал это послание главе Белого дома, который поддержал инициативу российского лидера и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, уже согласовано место встречи лидеров России и США, однако где именно она состоится, объявят позже.

Ранее сообщалось, что США смягчили риторику в отношении России.