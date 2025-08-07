На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии высказался о влиянии диалога РФ и США на безопасность в мире

Сийярто: диалог России и США на высшем уровне делает мир более безопасным
true
true
true
close
Global Look Press

Диалог между США и Россией, которые они ведут на высшем уровне, делают мир более безопасным. Об этом в социальной сети X заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что 6 августа внимание всего мира было приковано к Москве, где президент РФ Владимир Путин провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом. По мнению министра, новости, появившиеся после визита Уиткоффа в столицу России, «принесли облегчение многим, особенно жителям Центральной Европы, находящимся по соседству с войной» на Украине.

«Мы очень хорошо знаем, что всякий раз, когда происходит диалог между США и Россией на высшем уровне, мир становится более безопасным местом», — подчеркнул дипломат.

Также он выразил уверенность, что украинский конфликт завершится за столом переговоров, если Москва и Вашингтон «смогут прийти к соглашению».

6 августа Путин во время встречи с Уиткоффом в Кремле заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Уиткофф передал это послание главе Белого дома, который поддержал инициативу российского лидера и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, уже согласовано место встречи лидеров России и США, однако где именно она состоится, объявят позже.

Ранее сообщалось, что США смягчили риторику в отношении России.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами