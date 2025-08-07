В ЕК высказались об участии ЕС в переговорах лидеров РФ, США и Украины

ЕК: говорить об участии ЕС в переговорах России, США и Украины преждевременно

В настоящее время преждевременно говорить об участии Европейского союза (ЕС) в возможных переговорах лидеров России, США и Украины. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста, передает «Интерфакс».

«Что касается возможных трехсторонних переговоров, я полагаю, что еще предстоит определить формат, логистику и сроки. Поэтому пока преждевременно говорить, что произойдет», — сказала представитель ЕК.

Накануне газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе. По информации издания, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести трехстороннюю встречу с российским лидером и украинским президентом Владимиром Зеленским.

В этот же день издание сообщило, что Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским без присутствия кого-либо из европейских лидеров. По данным источников NYT, президент США раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с главами стран ЕС.

Ранее Путин заявил, что встреча с Зеленским возможна.