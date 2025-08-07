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Трамп сообщил европейским лидерам, что хочет встретиться с Путиным и Зеленским без них

NYT: Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским без европейских лидеров
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Reuters/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом России Владимир Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским без присутствия кого-либо из европейских лидеров. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого он планирует провести трехстороннюю встречу.

По данным источников NYT, президент США раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами.

«Встречи будут проходить только с участием этих трех человек, без участия европейских коллег. Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль на встречах, посвященных прекращению конфликта между Россией и Украиной, одновременно поддерживая своего европейского соседа, похоже, согласились с заявлением Трампа», — заявили источники газеты.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между двумя странами. Трамп назвал встречу продуктивной.

Ранее Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня.

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