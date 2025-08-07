СМИ: Путин на встрече с Трампом хочет достичь победы на Украине

NYT: для Путина встреча с Трампом - ключ к достижению целей на Украине

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом рассматривается Москвой как «ключ к достижению целей на Украине». Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Для Путина встреча с Трампом — ключ к достижению целей на Украине. Российский лидер считает прямые переговоры с Трампом необходимыми для достижения своих конечных целей на Украине», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, Путин якобы считает, что такая встреча «является его лучшим шансом обеспечить победу» на Украине.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

