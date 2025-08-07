Политолог назвал ключевой вопрос на встрече Путина и Трампа

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время предстоящей встречи обсудят вопрос прекращения огня на Украине и состояние российско-американских отношений. Такое мнение в беседе с News.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, в первую очередь будут обсуждаться все вопросы, связанные с Украиной, в том числе о прекращении огня. В то же время будут затронуты и другие аспекты отношений Москвы и Вашингтона, потому что они масштабнее, чем «просто проблема Украины».

«Поэтому, скорее всего, и украинский кризис будет в центре обсуждения, а также все вопросы, которые входят в него: санкции, ультиматумы, прекращение огня», — заявил Блохин.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Трамп может попасть в «ловушку» Путина.