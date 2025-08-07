Дмитриев рассказал, как встреча Путина и Трампа скажется на диалоге РФ и США

Дмитриев: встреча Трампа и Путина может активизировать диалог между РФ и США

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может активизировать диалог между странами по разным направлениям, включая экономическое, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием <...>. Надеемся, что этот диалог продолжится еще более активно, в том числе в экономическом направлении», — сказал Дмитриев.

6 августа Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал, заявив, что Киев «не боится» встреч с лидерами США и России и ожидает от Москвы «смелого подхода».

Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что встреча с Зеленским возможна.