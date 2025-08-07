Президент ОАЭ прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Кремль на встречу с Путиным

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. Переговоры лидеров двух стран пройдут в четверг, 7 августа.

Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе встречи президенты рассмотрят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке.

Президенты РФ и ОАЭ регулярно поддерживают контакты. Так, например, 12 июня Аль Нахайян поздравил Путина с Днем России, а в мае — с 80-летним юбилеем Победы в Великой отечественной войне. В свою очередь, российский лидер высоко оценил помощь Эмиратов в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям ОАЭ 19 апреля на Родину вернули 246 российских военнослужащих.

Ранее президент ОАЭ в беседе с Путиным поддержал усилия по урегулированию на Украине.