Глава ОАЭ поздравил Путина с 80-летием Победы

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время телефонного разговора поздравил своего коллегу Владимира Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В свою очередь, во время беседы Путин высоко оценил помощь Эмиратов в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям ОАЭ в канун Пасхи 19 апреля на Родину вернули 246 российских военнослужащих.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая в столицу страны на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приедет большое количество глав государств и правительств. По его словам, посетить Москву согласились лидеры стран из самых разных регионов.

К текущему моменту свое участие в параде Победы подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также о намерении посетить мероприятие заявили президенты стран — членов СНГ, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александар Вучич и другие политики.

Ранее СМИ сообщили о возможном участии представителя Вашингтона в параде в Москве.