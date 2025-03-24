Президент ОАЭ в беседе с Путиным поддержал усилия по урегулированию на Украине

Кремль: президент ОАЭ поддержал усилия РФ и США по урегулированию на Украине

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид аль Нахайян поддержал усилия, которые РФ и США предпринимают для мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В понедельник, 24 марта, российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ. Стороны обсудили восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, направленное на нормализацию двусторонних отношений и поиск путей завершения вооруженного конфликта.

«Мухаммед бен Заид аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых РФ и США усилий и, в частности, приветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран», — говорится в заявлении.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в столице Саудовской Аравии начались переговоры между российской и американской делегациями. В том числе во встрече принимают участие глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг с журналистами и прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о формировании контуров будущей сделки по Украине, писала газета «Известия». Он пояснил, что сейчас у Москвы и Вашингтона есть общее понимание о необходимости двигаться по пути мирного урегулирования кризиса.

Ранее помощник Трампа раскрыл тему очередного раунда переговоров РФ и США в Саудовской Аравии.