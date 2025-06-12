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Президент ОАЭ поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент ОАЭ направил Путину поздравительное послание по случаю Дня России
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Илья Питалев/РИА Новости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил коллегу из РФ Владимира Путина с Днем России. Об этом пишет информационное агентство WAM.

«Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю Дня России», — говорится в публикации.

Аналогичные послания российскому лидеру и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направили вице-президенты ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахайян и Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан также направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину. В ней он отметил, что сотрудничество между Москвой и Тегераном вышло на стратегический уровень и сейчас продолжает расти. Глава республики выразил уверенность, что при сохранении такой тенденции взаимодействие РФ и Ирана на двустороннем и международном уровнях будет расширяться день ото дня.

Кроме того, к президенту РФ по случаю Дня России обратился азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что между Москвой и Баку сложились тесные дружеские отношения.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем России.

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