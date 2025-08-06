Президент ОАЭ прибудет в Москву на переговоры с Путиным

Президент России Владимир Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который приедет в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президенты рассмотрят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке.

6 августа президент РФ проводит переговоры со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. О том, что представитель Соединенных Штатов прибыл в Кремль для встречи с российским лидером, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Уиткофф прибыл в Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине. Президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали о надеждах Трампа на поездку Уиткоффа в Москву.