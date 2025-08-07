Глава МИД Венгрии созвонился с контактами, участвовавшими во встрече Путина и Уиткоффа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто созвонился с участниками встречи президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа, и выразил надежду на скорый мир в центральной Европе после возможной встречи российского и американского лидеров. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Сийярто, его собеседники подтвердили позитивные новости, опубликованные в СМИ. Глава венгерского МИД отметил, что в Европе рассчитывают на то, что президенты США и России как можно скорее встретятся лично, и тогда на континенте наступит мир.

Москва и Вашингтон после встречи Путина с Уиткоффом в Кремле договорились о проведении встречи российского лидера и президента США Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Guardian назвал вероятные площадки для переговоров Путина и Трампа.