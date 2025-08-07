Названы вероятные площадки для переговоров Путина и Трампа

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина сужает круг стран, готовых организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет британская газета Guardian.

Отмечается, что переговоры в Хельсинки, где в 2018 году состоялась предыдущая встреча Путина и Трампа, невозможны, так как Финляндия является одним из 125 государств, ратифицировавших статут МУС. По аналогичной причине не рассматриваются варианты с проведением встречи в Швейцарии, Австрии, Исландии, Мальте, Франции, Испании и Великобритании, которые в прошлом принимали саммиты лидеров СССР и США.

«Это может означать организацию саммита в Саудовской Аравии или Турции, где уже состоялись переговоры между Россией и Украиной. Другим возможным вариантом может стать Венгрия, учитывая, что ее премьер-министр Виктор Орбан близок как к Трампу, так и к Путину», — говорится в публикации.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали возможное место встречи Путина и Трампа.