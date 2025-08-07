На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме РФ рассказали об ожиданиях от встречи Путина с Трампом

Миронов: встреча Путина с Трампом должна стать предвестником мира на Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Запланированная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать сигналом к приближению мира на условиях Кремля, а также нанести удар по «партии войны» на Западе. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.

«Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе», — сказал он.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. В ходе встречи российский лидер отметил, что хочет встретиться с Трампом.

После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о согласовании договоренности по проведению в ближайшие дни встречи двух лидеров. Он уточнил, что место встречи президентов России и США уже согласовано, о нем объявят позже.

Ранее были названы вероятные площадки для переговоров Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
