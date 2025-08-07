Трамп призвал быстро распланировать встречи с Путиным и Зеленским

CNN: Трамп призвал свою команду быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп призвал свою администрацию как можно быстрее распланировать встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

В публикации отмечается, что помощники Трампа незамедлительно приступили к планированию встреч с президентами России и Украины. CNN утверждает, что они могут состояться через одну-две недели.

Трамп призвал действовать свою команду быстро, хотя для планирования поездки президента и важных встреч с мировыми лидерами обычно требуется время, отмечает телекомпания.

Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил о высокой вероятности скорой личной встречи с Путиным.

По данным телеканала CNN, Трамп и Путин встретятся уже на следующей неделе. Российский лидер сделал предложение о встрече с президентом США, когда проводил в Кремле переговоры с Уиткоффом.

Место встречи пока не определено. Ожидается, что после двустороннего общения лидеров США и России может пройти трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским без присутствия кого-либо из европейских лидеров.

Ранее в России назвали три пути для президента США после визита Уиткоффа в Россию.