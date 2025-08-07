На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп призвал быстро распланировать встречи с Путиным и Зеленским

CNN: Трамп призвал свою команду быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским
true
true
true
close
Reuters/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп призвал свою администрацию как можно быстрее распланировать встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

В публикации отмечается, что помощники Трампа незамедлительно приступили к планированию встреч с президентами России и Украины. CNN утверждает, что они могут состояться через одну-две недели.

Трамп призвал действовать свою команду быстро, хотя для планирования поездки президента и важных встреч с мировыми лидерами обычно требуется время, отмечает телекомпания.

Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил о высокой вероятности скорой личной встречи с Путиным.

По данным телеканала CNN, Трамп и Путин встретятся уже на следующей неделе. Российский лидер сделал предложение о встрече с президентом США, когда проводил в Кремле переговоры с Уиткоффом.

Место встречи пока не определено. Ожидается, что после двустороннего общения лидеров США и России может пройти трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским без присутствия кого-либо из европейских лидеров.

Ранее в России назвали три пути для президента США после визита Уиткоффа в Россию.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами