Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным

Трамп заявил о хорошем шансе на скорую встречу с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил возможность скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Выступая на пресс-конференции в Овальном кабинете, Трамп назвал «очень хорошими» прошедшие в Москве переговоры между Путиным и специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Президент США подчеркнул, что имеется хороший шанс очень скорой встречи с главой Российской Федерации.

По сведениям телеканала CNN, Трамп и Путин встретятся уже на следующей неделе. Российский лидер сделал предложение о встрече с президентом США, когда проводил в Кремле переговоры с Уиткоффом.

Место встречи Трампа и Путина пока не определено. Ожидается, что после переговоров двух лидеров пройдет трехсторонняя встреча Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

7 августа газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским без присутствия кого-либо из европейских лидеров.

Ранее в России назвали три пути для президента США после визита Уиткоффа в Россию.