На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рубио заявил, что США по итогу визита Уиткоффа в РФ могут сделать заявление

Рубио: в США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию и могут сделать заявление
true
true
true
close
Julien de Rosa/Pool/AP

Администрация США обсудит итоги визита спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию и может сделать заявление. Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте, передает РИА Новости.

«Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим», — уточнил Рубио.

Незадолго до этого политолог Малек Дудаков заявил «Газете.Ru», что один визит Уиткоффа в РФ не смог бы решить весь спектр проблем, но можно предположить, что некоторые подвижки были достигнуты.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл специальный посланник президента США. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков раскрыл две главные темы разговора Путина и Уиткоффа в Кремле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами