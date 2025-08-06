Рубио заявил, что США по итогу визита Уиткоффа в РФ могут сделать заявление

Рубио: в США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию и могут сделать заявление

Администрация США обсудит итоги визита спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию и может сделать заявление. Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте, передает РИА Новости.

«Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим», — уточнил Рубио.

Незадолго до этого политолог Малек Дудаков заявил «Газете.Ru», что один визит Уиткоффа в РФ не смог бы решить весь спектр проблем, но можно предположить, что некоторые подвижки были достигнуты.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл специальный посланник президента США. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков раскрыл две главные темы разговора Путина и Уиткоффа в Кремле.