На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков раскрыл две главные темы разговора Путина и Уиткоффа в Кремле

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили украинский конфликт и сотрудничество РФ и США
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф во время встречи в Кремле обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис», — поделился подробностями Ушаков.

Он добавил, что второй темой, которую обсудил Путин с Уиткоффом, стали перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась в Кремле 6 августа. Российский лидер разговаривал со спецпосланником Дональда Трампа около трех часов.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.

Ранее стала известна основная цель визита Уиткоффа в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами