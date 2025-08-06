Ушаков раскрыл две главные темы разговора Путина и Уиткоффа в Кремле

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили украинский конфликт и сотрудничество РФ и США

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф во время встречи в Кремле обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис», — поделился подробностями Ушаков.

Он добавил, что второй темой, которую обсудил Путин с Уиткоффом, стали перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась в Кремле 6 августа. Российский лидер разговаривал со спецпосланником Дональда Трампа около трех часов.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.

Ранее стала известна основная цель визита Уиткоффа в Россию.