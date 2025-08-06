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В Кремле высказались о рекордно долгом отсутствии встречи президентов РФ и США

Песков: рекордно долгое отсутствие встречи президентов РФ и США неудивительно
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Reuters

Рекордно долгое отсутствие встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа неудивительно, поскольку отношения Москвы и Вашингтона пережили беспрецедентное ухудшение во время президентства в Соединенных Штатах Джо Байдена. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя подсчеты агентства, согласно которым впервые в современной истории России от инаугурации нового президента США до саммита с ним лидера РФ пройдет больше полугода, представитель Кремля сказал, что «вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации». Он отметил, что при Байдене уровень отношений между двумя странами «был понижен беспрецедентно, и в них накопилось беспрецедентное количество раздражителей».

Как следует из подсчетов ТАСС, прошло 6 месяцев и 16 дней с момента инаугурации нового президента Соединенных Штатов, однако его личной встречи с главой РФ так и не было.

28 июля Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным, заявил, что «больше не слишком заинтересован в переговорах» по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп признался, что считает Путина очень жестким, умным и интересным.

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