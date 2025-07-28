Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Трамп заявил, что больше не слишком заинтересован в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что «больше не слишком заинтересован в переговорах» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а потом на следующую ночь умирают люди», — сказал Трамп журналистам во время визита в Шотландию.

По словам президента США, он не ожидал, что ситуация вокруг Украины развернется таким образом. Он надеялся на достижение соглашения, хотя не исключает, что оно все еще возможно.

28 июля Трамп также заявил, что на данный момент не видит какого-либо прогресса в урегулировании на Украине.

В связи с этим американский лидер намерен сократить срок в 50 дней, который он установил для России для достижения перемирия. По его словам, новый дедлайн для РФ составит 10-12 дней.

Согласно ультиматуму Трампа, который он выдвинул 14 июля, если за это время не будет достигнуто перемирия на Украине, то США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. 28 июля президент США вновь пообещал сделать это.

Ранее Трамп заявил, что с любовью относится к России.