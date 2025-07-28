На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Трамп заявил, что больше не слишком заинтересован в переговорах с Путиным
true
true
true

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что «больше не слишком заинтересован в переговорах» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а потом на следующую ночь умирают люди», — сказал Трамп журналистам во время визита в Шотландию.

По словам президента США, он не ожидал, что ситуация вокруг Украины развернется таким образом. Он надеялся на достижение соглашения, хотя не исключает, что оно все еще возможно.

28 июля Трамп также заявил, что на данный момент не видит какого-либо прогресса в урегулировании на Украине.

В связи с этим американский лидер намерен сократить срок в 50 дней, который он установил для России для достижения перемирия. По его словам, новый дедлайн для РФ составит 10-12 дней.

Согласно ультиматуму Трампа, который он выдвинул 14 июля, если за это время не будет достигнуто перемирия на Украине, то США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. 28 июля президент США вновь пообещал сделать это.

Ранее Трамп заявил, что с любовью относится к России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами