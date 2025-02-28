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Трамп признался, что считает Путина очень жестким, умным и интересным

Трамп заявил, что у него с Путиным хорошее взаимопонимание
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Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него и российского лидера Владимира Путина сложилось хорошее взаимопонимание. Свое мнение он высказал в интервью британскому еженедельному журналу The Spectator.

«У меня с ним хорошее взаимопонимание. Он жесткий, очень умный и очень интересный человек, — сказал Трамп.

Также глава Соединенных Штатов назвал российского лидера сильной личностью.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что военный конфликт на Украине не начался бы, если бы он возглавлял США на тот момент.

До этого американский президент заявил, что готов «доверять, но проверять» в отношении лидера РФ. Трамп убежден, что, поскольку Путин держит свое слово, мир на Украине будет устойчивым, но тем не менее «слепо верить» российскому лидеру тоже не стоит.

19 февраля Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Калллас заявила, что ей неприятно слышать, как Трамп встает на сторону России.

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