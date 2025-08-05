На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уитакер назвал следующий шаг США к урегулированию на Украине

Уитакер: новые санкции против России станут «очевидным» следующим шагом США
close
AP

Постоянный представитель Соединенных Штатов США при Организации Североатлантического договора (НАТО) Мэттью Уитакер заявил, что введение новых санкций со стороны США в отношении России является очевидным следующим шагом в попытке урегулировать конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — отметил дипломат в беседе с агентством.

По словам Уитакера, несмотря на успешное противодействие России западным ограничительным мерам, президент США Дональд Трамп намерен использовать этот инструмент с целью «создания условий» для прекращения огня на Украине.

В конце июля Трамп заявил о потере интереса к переговорам с Владимиром Путиным. Также он ужесточил условия своего ультиматума по разрешению конфликта, сократив отведенное на это время с 50 до 10-12 дней. Трамп пригрозил введением вторичных санкций, включающих 100%-ные пошлины в отношении России и стран, занимающихся экспортом российских энергоресурсов.

Ранее Трамп сказал, как Россия может избежать санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами