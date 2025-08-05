Уитакер назвал следующий шаг США к урегулированию на Украине

Постоянный представитель Соединенных Штатов США при Организации Североатлантического договора (НАТО) Мэттью Уитакер заявил, что введение новых санкций со стороны США в отношении России является очевидным следующим шагом в попытке урегулировать конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — отметил дипломат в беседе с агентством.

По словам Уитакера, несмотря на успешное противодействие России западным ограничительным мерам, президент США Дональд Трамп намерен использовать этот инструмент с целью «создания условий» для прекращения огня на Украине.

В конце июля Трамп заявил о потере интереса к переговорам с Владимиром Путиным. Также он ужесточил условия своего ультиматума по разрешению конфликта, сократив отведенное на это время с 50 до 10-12 дней. Трамп пригрозил введением вторичных санкций, включающих 100%-ные пошлины в отношении России и стран, занимающихся экспортом российских энергоресурсов.

Ранее Трамп сказал, как Россия может избежать санкций.