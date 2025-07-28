Трамп сократил срок ультиматума для России до 10-12 дней. Как он это объяснил?

Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным, и сократил срок своего ультиматума по урегулированию конфликта с 50 до 10-12 дней, пригрозив вторичными санкциями. При этом американский лидер признался в любви к России и сказал, что не хотел бы прибегать к рестрикциям из-за ситуации вокруг Украины. В Совфеде заявили, что язык ультиматумов с Россией не работает.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «больше не заинтересован в разговорах» с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне уже не так интересно разговаривать. У нас бывали такие приятные беседы, такие уважительные и хорошие беседы. А потом на следующую ночь люди умирают от ракеты. Так что не знаю. Посмотрим, что будет», — заявил президент США на встрече с британским премьером Киром Стармером.

Трамп сказал журналистам, что сокращает срок выдвинутого ранее им ультиматума по урегулированию на Украине с 50 до 10-12 дней, сообщает Reuters.

«Я установлю новый срок примерно через 10–12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Мы просто не видим никакого прогресса. Я разочарован в президенте Путине. Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю, что будет дальше», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что «мы уже много раз решали этот вопрос, а потом президент Путин начинает запускать ракеты по какому-то городу, например Киеву».

«Я говорю, что так быть не должно», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер сказал, что с любовью относится к России и не хотел бы прибегать к рестрикциям из-за ситуации вокруг Украины.

«Мне нравятся русские люди, это великие люди», — добавил он.

Тем не менее президент США подчеркнул, что намерен ввести вторичные санкции против Москвы, если не удастся достичь договоренности по украинскому конфликту.

Терпение на исходе

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что Трамп решил сократить свой ультиматум из-за успешного продвижения российских войск в зоне боевых действий.

«Россия ведет наступление по всем фронтам, украинский фронт трещит. Сам Киев к переговорам не способен абсолютно, все, что он может, — соглашаться на обмен военнопленными», — пояснил сенатор.

Сенатор добавил, что президент США не до конца осознает, что Москва не воспринимает язык ультиматумов.

«Трампу надо все-таки немножко соизмерять силы таких стран, как Россия и Израиль. Все-таки с нами так разговаривать некорректно и подобные ультиматумы попахивают нехорошими последствиями. Если российский президент пока не отвечает на подобные заявления, то это не значит, что мы чего-то испугались», — отметил Владимир Джабаров.

Аналогичного мнения придерживается председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Новой американской администрации стоит разобраться в первопричинах украинского кризиса, проведя ревизию, прежде всего, собственного политического наследия. Иначе «война Байдена» получит все шансы превратиться в «войну Трампа», — сказал он «Газете.Ru».

Слуцкий добавил, что Россия неоднократно подтверждала приверженность переговорам.

«Американские призывы или угрозы надо направлять в адрес Киева. Мир не нужен ни Зеленскому, ни его покровителям в Лондоне, Берлине и Париже. Нужен ли реально мир Трампу? Установлением «дедлайнов» для России конфликт не решить, не закончить его и угрозами санкций. Цели СВО в любом случае будут достигнуты — либо за столом переговоров, либо победой русского оружия», — сказал он.

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Ультиматум сроком в 50 дней президент США установил 14 июля. Тогда он заявил, что установит вторичные пошлины размером в 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

27 июля госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что Трамп «теряет терпение» по вопросу украинского урегулирования.

«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — заявил глава Госдепа.

Президент США не раз выражал недовольство позицией России и лично Путина в последние недели. По словам главы Белого дома, он уже четыре раза был близок к заключению соглашения с Москвой, но договоренности так и не удалось достичь. В Кремле назвали такие заявления «весьма серьезными» и пообещали внимательно их изучить. В Москве полагают, что Киев воспринимает слова Трампа не как призыв к миру, а как стимул продолжать военные действия.