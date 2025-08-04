Трамп сказал, как Россия может избежать санкций

Россия может избежать американских санкций, если заключит сделку об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Yahoo News.

Как сообщается, журналисты спросили у главы государства, есть ли что-нибудь, что Россия может сделать, чтобы избежать санкций на данный момент.

«Да, заключить сделку, при которой перестанут гибнуть люди», — ответил Трамп.

Трамп заявлял о намерении ввести новые санкции против России, если в установленный им срок не удастся достичь перемирия на Украине. Однако он также отметил, что Россия умело справляется с обходом этих санкций.

Игнорирование ультиматума Дональда Трампа о введении финансовых санкций в отношении России и ее торговых партнеров позволит Москве избежать последствий, пишет немецкое издание Bild. Ранее глава Белого дома уже сомневался, окажут ли анонсированные им рестрикции влияние на Кремль. В США также признали, что неспособность санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, когда Уиткофф прилетит в Россию.