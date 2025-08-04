На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-аналитик ЦРУ выразил уверенность, что Украина не протянет долго

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ находятся на последнем издыхании
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Украина не протянет долго, так как в армии страны и на фронте сложилась критическая ситуация. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся «на последнем издыхании».

«Я думаю, что по мере приближения конца 2025 года их положение станет еще более безнадежным. Вполне возможно, что они падут гораздо раньше», — отметил эксперт.

Также он подчеркнул роль президента США Дональда Трампа в отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на его высказывания и решения.

14 июля хозяин Белого дома пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против РФ и торгующих с ней стран, если в течение 50 дней не удастся добиться прекращения огня на Украине. 28 июля американский лидер сократил этот срок до 10 дней. Он истечет 8 августа.

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что для завершения украинского конфликта необходимо вести обстоятельные переговоры. Делать это нужно не на публике, а «в тиши переговорного процесса», добавил глава государства.

Ранее Трампу посоветовали разработать подробный план по урегулированию украинского кризиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами