Украина не протянет долго, так как в армии страны и на фронте сложилась критическая ситуация. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся «на последнем издыхании».

«Я думаю, что по мере приближения конца 2025 года их положение станет еще более безнадежным. Вполне возможно, что они падут гораздо раньше», — отметил эксперт.

Также он подчеркнул роль президента США Дональда Трампа в отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на его высказывания и решения.

14 июля хозяин Белого дома пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против РФ и торгующих с ней стран, если в течение 50 дней не удастся добиться прекращения огня на Украине. 28 июля американский лидер сократил этот срок до 10 дней. Он истечет 8 августа.

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что для завершения украинского конфликта необходимо вести обстоятельные переговоры. Делать это нужно не на публике, а «в тиши переговорного процесса», добавил глава государства.

Ранее Трампу посоветовали разработать подробный план по урегулированию украинского кризиса.