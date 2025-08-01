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Путин обратился к «разочаровавшимся»

Путин: разочарования возникают от избыточных ожиданий
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разочарования возникают от избыточных ожиданий. Видео с комментарием российского лидера опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий — это известное общее правило», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что для урегулирования украинского конфликта нужно вести обстоятельные переговоры. И делать это необходимо не на публике, а «спокойно, в тиши переговорного процесса».

Также президент положительно оценил итоги переговорного процесса с Украиной в Стамбуле, особенно в части обмена военнопленными. Он подчеркнул гуманитарную значимость возвращения «сотен людей на родину».

Кроме того, Путин указал, что основной целью РФ является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Поставленные Москвой условия урегулирования конфликта остаются неизменными.

Ранее Лукашенко оценил позицию Украины по урегулированию конфликта.

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