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Трампа призвали разработать подробный план по урегулированию на Украине

RS: Трампу следует представить Путину подробный план урегулирования на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа должна представить российскому лидеру Владимиру Путину подробный план урегулирования конфликта на Украине, если она намерена участвовать в соответствующем процессе. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft (RS).

По словам авторов статьи, президент РФ прав в том, что для решения украинского конфликта мирным путем необходимо провести детальные переговоры.

«Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования», — подчеркивается в публикации.

В ней уточняется, что Вашингтону следует создать конфиденциальный канал связи с Москвой для передачи такого документа.

14 июля американский лидер пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров, если на Украине в течение 50 дней не будет введен режим прекращения огня. При этом 28 июля Трамп сократил этот срок до 10 дней. Он истечет 8 августа.

1 августа Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо вести обстоятельные переговоры. Как сказал глава государства, делать это нужно не на публике, а «в тиши переговорного процесса».

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского.

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