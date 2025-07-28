На Западе заявили, что Зеленский разрушил свой образ действиями против НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский разрушил свой образ действиями против антикоррупционных агентств, в том числе Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ). Об этом пишет Bloomberg.

«Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги», — говорится в публикации.

Авторы материала напомнили, что до февраля 2022 года Зеленский не был популярным президентом — на тот момент его рейтинг одобрения составлял около 25%. Однако, как пишет Bloomberg, после начала конфликта команда президента смогла создать Зеленскому привлекательный образ.

«Но именно коррупция, процветавшая под прикрытием военного положения, была раскрыта и теперь не может оставаться незамеченной», — сказано в материале.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского «пьедестала демократии».